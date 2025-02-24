Создан сервис для отслеживания влияния погоды на артериальное давление

Вместе с коллегами Растокина проанализировала данные артериального давления 2 342 человек, а также 5 836 показателей температуры воздуха и атмосферного давления. Из этих данных было составлено 648 коэффициентов и 216 уравнений. Они учитывают параметры конкретного человека и его заболевания и позволяют рассчитать, как метеофакторы повлияют на его артериальное давление.