Омичам рассказали об опасности популярных продуктов

Не менее опасны и фрукты с овощами, в которых могут накапливаться нитраты из-за избыточного использования удобрений. Эти вещества в организме превращаются в канцерогены. К тому же обработанные продукты, сохраненные с помощью химикатов, могут быть не такими безопасными, как кажутся. Копчености и жареная пища также выделяют токсичные вещества, такие как бензопирен и акриламид, которые являются мощными канцерогенами.