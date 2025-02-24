Омичам рассказали об опасности популярных продуктов

Современные магазины предлагают широкий выбор продуктов, которые выглядят привлекательно: свежие фрукты, мясо с отличным внешним видом. Однако за такой привлекательностью могут скрываться вещества, способные нанести вред здоровью. Об этом предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина, слова которой передаёт «Сибдепо».
Одним из самых опасных элементов в пище являются канцерогены. Эти вещества могут нарушать работу клеток и повышать риск развития рака. Канцерогены бывают двух типов: эндогенные (вырабатываются организмом) и экзогенные (попадают извне). Экзогенные канцерогены могут быть в копченых продуктах, химических добавках и некоторых токсинах в пище. К таким опасным веществам относится алкоголь, который повышает риск рака желудка, печени и молочной железы. Не имеет значения, какой именно алкогольный напиток употребляется — его влияние всегда негативное.
Красное мясо, несмотря на свои полезные свойства для кроветворения, также может представлять опасность. При его переваривании образуются вещества, раздражающие кишечник. Промышленные мясные продукты, такие как колбасы, часто содержат нитриты, которые в организме превращаются в канцерогены.
Не менее опасны и фрукты с овощами, в которых могут накапливаться нитраты из-за избыточного использования удобрений. Эти вещества в организме превращаются в канцерогены. К тому же обработанные продукты, сохраненные с помощью химикатов, могут быть не такими безопасными, как кажутся. Копчености и жареная пища также выделяют токсичные вещества, такие как бензопирен и акриламид, которые являются мощными канцерогенами.
Соленья и некоторые соусы также могут быть опасны. В процессе их приготовления выделяются вещества, способные увеличить риск онкологических заболеваний. Исключение составляют продукты, такие как квашеная капуста, если она не подвергается термической обработке.
Особое внимание стоит уделить сладким напиткам и фастфуду, которые содержат красители и подсластители. Например, аспартам, часто встречающийся в напитках, может преобразовываться в токсичные соединения, оказывающие влияние на мозг.
Важно быть внимательным при выборе продуктов и избегать тех, которые имеют длинный список ингредиентов на упаковке, поскольку они могут быть обработаны химикатами.