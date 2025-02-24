В «СГК-Новосибирск» объяснили причину зеленой воды в Каменке

Дефект на тепловых сетях в Дзержинском районе стал причиной окрашивания воды в реке Каменка. Об этом сообщили «Прецеденту» в пресс-службе «СГК-Новосибирск».
— Обнаружен дефект. Ведём ремонт. Работы продлятся до конца дня, — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, сегодня утром жители Дзержинского района Новосибирска были напуганы ядовито-зеленым окрасом воды в реке Каменка.
На прошлой неделе в СГК предупреждали о предстоящем испытании теплосетей с помощью красителя «уранин» на основе натриевой соли.
— Введение красящей соли в сетевую воду — эффективный способ проверить, прежде всего, качество работы теплообменников в центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Помогает выявить даже микродефекты и неплотности. При наличии скрытых повреждений окрашенная вода может попасть в небольших количествах в систему горячего водоснабжения. Для жителей это безопасно, но такая ситуация означает, что нужен ремонт. В случае окрашивания воды просим горожан закрыть кран и сообщить диспетчеру НТСК или в управляющую компанию. Мы оперативно проведем все необходимые работы, — рассказал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.
В СГК добавили, что «уранин» безопасен для человека и не вредит экологии.
Екатерина СОСНИНА.