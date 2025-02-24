В «СГК-Новосибирск» объяснили причину зеленой воды в Каменке

— Введение красящей соли в сетевую воду — эффективный способ проверить, прежде всего, качество работы теплообменников в центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Помогает выявить даже микродефекты и неплотности. При наличии скрытых повреждений окрашенная вода может попасть в небольших количествах в систему горячего водоснабжения. Для жителей это безопасно, но такая ситуация означает, что нужен ремонт. В случае окрашивания воды просим горожан закрыть кран и сообщить диспетчеру НТСК или в управляющую компанию. Мы оперативно проведем все необходимые работы, — рассказал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.