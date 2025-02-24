МВД опровергло причастность властей к опасному кортежу в Новосибирске

В МВД РФ по Новосибирской области в ответ на запрос Om1 Новосибирск опровергли информацию о том, что кортеж, едва не спровоцировавший ДТП в городе, принадлежал властям. Ранее в СМИ появилась информация о том, что автомобиль чудом избежал столкновения с кортежем, предположительно перевозившим высокопоставленных чиновников.
Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Пирогова и Лаврентьева, как сообщал телеграм-канал Mash Siberia. По данным источника, автомобиль «Нива» двигался на разрешающий сигнал светофора, когда внезапно, в сопровождении машин ГАИ с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, кортеж выехал на перекрёсток на красный свет, двигаясь по встречной полосе. Во избежание столкновения водителю «Нивы» пришлось совершить резкий манёвр и выехать на обочину.
Сообщалось, что в день происшествия в Новосибирске проходила «Лыжня России», которую посетили мэр и губернатор области. Очевидцы утверждали, что в составе кортежа был замечен автомобиль Mercedes с проблесковым маячком, предположительно используемый для перевозки губернатора Андрея Травникова, а также Toyota Camry с номерными знаками, принадлежащими мэрии. Однако в МВД эту информацию не подтвердили.