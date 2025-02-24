МВД опровергло причастность властей к опасному кортежу в Новосибирске

Сообщалось, что в день происшествия в Новосибирске проходила «Лыжня России», которую посетили мэр и губернатор области. Очевидцы утверждали, что в составе кортежа был замечен автомобиль Mercedes с проблесковым маячком, предположительно используемый для перевозки губернатора Андрея Травникова, а также Toyota Camry с номерными знаками, принадлежащими мэрии. Однако в МВД эту информацию не подтвердили.