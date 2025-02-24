Омские молодые ученые получат 52 миллиона рублей поддержки

Сегодня, 24 февраля, Виталий Хоценко сообщил о выделении еще 26 миллионов рублей на поддержку омских молодых ученых. Еще 26 миллионов выделит Российский научный фонд (РНФ).
Финансирование получат победители региональных конкурсов, которые определит РНФ в марте 2025 года. По их итогам власти направят средства на запуск порядка 20 новых исследований.
Всего на эти цели и областного бюджета в 2025 году направят порядка 40 миллионов рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Хоценко поздравил омских ученых с Днем российской науки.