Ассистентский хет-трик белоруса Протаса помог «Вашингтону» разгромить «Эдмонтон»

В чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромил на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:3 благодаря яркой игре Овечкина и Протаса.
Российский форвард Александр Овечкин, сделавший хет-трик (здесь подробнее), был признан первой звездой матча, а его партнер белорус Алексей Протас — в его активе три голевые передачи — третьей звездой.
Овечкин записал в свой актив 882-й гол в чемпионатах НХЛ, а чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 13 голов. В текущем чемпионате на счету Овечкина уже 29 голов.
Протас в этом сезоне набрал уже 50 (23+27) очков в 55 матчах. Ему осталось немного, чтобы побить белорусский рекорд результативности, который принадлежит Егору Шаранговичу — 59 очков.
Ранее мы писали, что пять белорусских хоккеистов выступили в одном сезоне НХЛ — это рекорд. Чем известны Шарангович, Протас, Колячонок, Колосов и Соловьев.