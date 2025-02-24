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Ассистентский хет-трик белоруса Протаса помог «Вашингтону» разгромить «Эдмонтон»

Овечкин сделал хет-трик из голов, а Протас — из голевых передач в чемпионате НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромил на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:3 благодаря яркой игре Овечкина и Протаса.

Российский форвард Александр Овечкин, сделавший хет-трик (здесь подробнее), был признан первой звездой матча, а его партнер белорус Алексей Протас — в его активе три голевые передачи — третьей звездой.

Овечкин записал в свой актив 882-й гол в чемпионатах НХЛ, а чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) ему надо еще 13 голов. В текущем чемпионате на счету Овечкина уже 29 голов.

Протас в этом сезоне набрал уже 50 (23+27) очков в 55 матчах. Ему осталось немного, чтобы побить белорусский рекорд результативности, который принадлежит Егору Шаранговичу — 59 очков.

Ранее мы писали, что пять белорусских хоккеистов выступили в одном сезоне НХЛ — это рекорд. Чем известны Шарангович, Протас, Колячонок, Колосов и Соловьев.