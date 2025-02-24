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Зима в Омской области закончится резкими перепадами температуры

Синоптики Обь-Иртышского УГМС в понедельник, 24 февраля 2025 года, представили прогноз погоды в Омской области до конца февраля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: SuperOmsk.ru

Судя по прогнозу, омичей в последние дни зимы ждут резкие перепады температуры: ночные морозы и дневное тепло.

Так, во вторник, 25 февраля 2025 года, температура воздуха ночью составит от −11 до −16 °С, при прояснении — до −25 °С, а днем потеплеет до −2…-7 градусов Цельсия. Преимущественно будет без осадков, ночью местами туман, изморозь.

В среду, 26 февраля, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью −12…-17 °С, а при прояснении снова похолодает до −23 градусов, днем же снова ожидается от −2 до −7 °С.

В четверг, 27 февраля, с прохождением атмосферного фронта через территорию Омской области ожидается снег разной интенсивности. Температура воздуха ночью составит по области от −8 до −13 °С, по северу — до −18 °С, но днем опять от −2 до −7 °С. На дорогах местами образуются снежные заносы.

В пятницу, 28 февраля, осадки сохранятся лишь по северу области. При этом ночь будет немного теплее предыдущих — от −11 до −16 градусов Цельсия, днем −3…-8 °С.