Зима в Омской области закончится резкими перепадами температуры

В четверг, 27 февраля, с прохождением атмосферного фронта через территорию Омской области ожидается снег разной интенсивности. Температура воздуха ночью составит по области от −8 до −13 °С, по северу — до −18 °С, но днем опять от −2 до −7 °С. На дорогах местами образуются снежные заносы.