Зима в Омской области закончится резкими перепадами температуры

Судя по прогнозу, омичей в последние дни зимы ждут резкие перепады температуры: ночные морозы и дневное тепло.
Так, во вторник, 25 февраля 2025 года, температура воздуха ночью составит от −11 до −16 °С, при прояснении — до −25 °С, а днем потеплеет до −2…-7 градусов Цельсия. Преимущественно будет без осадков, ночью местами туман, изморозь.
В среду, 26 февраля, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью −12…-17 °С, а при прояснении снова похолодает до −23 градусов, днем же снова ожидается от −2 до −7 °С.
В четверг, 27 февраля, с прохождением атмосферного фронта через территорию Омской области ожидается снег разной интенсивности. Температура воздуха ночью составит по области от −8 до −13 °С, по северу — до −18 °С, но днем опять от −2 до −7 °С. На дорогах местами образуются снежные заносы.
В пятницу, 28 февраля, осадки сохранятся лишь по северу области. При этом ночь будет немного теплее предыдущих — от −11 до −16 градусов Цельсия, днем −3…-8 °С.