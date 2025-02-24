Вечный огонь установят на Кумженском мемориале в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал инициативу по созданию Вечного огня на Кумженском мемориале, сообщает пресс-служба донского главы.
Размещение нового объекта Юрий Слюсарь обсудил с представителями ветеранских организаций после церемонии возложения цветов к мемориалу. По плану, Вечный огонь должны установить в центре комплекса, на монументе «Штурм».
Трехметровый дубовый венок поверх пятиконечной звезды станет самым большим элементом композиции. Пламя даже при сильном ветре будет поддерживать автоматизированная горелка, к ней подведут 900 метров газопровода.
Полностью доработать и согласовать проект планируют до 15 марта, после этого проведут необходимые работы. Глава региона потребовал сделать все максимально быстро, чтобы Вечный огонь в Кумженской роще зажгли к юбилею Великой Победы.
— Спасибо за инициативу. Важно, чтобы все изменения органично вписались в облик мемориала, это объект культурного наследия и памяти. Мы обязаны его сохранить, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Сам памятник и прилегающую к нему территорию также приведут в порядок.
По данным властей, зажечь Вечный огонь на территории комплекса «Кумжа» предложили представители ветеранских организаций, участники СВО и ветераны боевых действий. Эта просьба к врио губернатора Ростовской области поступила 14 февраля 2025 года, в день второго освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, мемориальный комплекс «Кумжа» создали в 1983 году в память о бойцах Красной армии, освобождавших донскую столицу в период с 1941 по 1943 годы. На территории мемориала захоронены около 700 советских воинов.