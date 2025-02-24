Под Волгоградом умер первостроитель Волжского Марк Калиниченко

Марк Калиниченко также участвовал в закладке первого куба бетона для здания ГЭС 5 сентября 1954 года, и его портрет украшал строящуюся в то время водосливную плотину. В 1972 году, занимая должность заместителя главного инженера Волгоградгидростроя, он руководил реставрационными работами скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Марк Петрович был одним из первых активистов Клуба первостроителей, а за свой вклад в строительство Волжской ГЭС удостоен Ордена «Знак Почета».