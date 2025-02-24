Под Волгоградом умер первостроитель Волжского Марк Калиниченко

Власти города-спутника Волжский Волгоградской области сообщили, что из жизни ушел выдающийся житель города, первостроитель и Почетный гражданин Волжского, Марк Петрович Калиниченко.
Родившись в 1928 году в Сталинграде, Марк Петрович получил статус «Дитя военного Сталинграда». В 1952 году, после окончания Харьковского архитектурного института, он начал трудовую деятельность в Волжском. Его первым работодателем стал Ф. Г. Логинов, который направил молодого специалиста в ПКК СГС, позже известную как «Оргэнергострой» и ЭЖИП.
Как архитектор, Калиниченко сделал значительный вклад в развитие жилищного строительства с использованием керамзитобетона. Этот инновационный материал быстро получил распространение по всему Советскому Союзу, а в 1975 году в Волжском прошло Всесоюзное совещание, посвященное этому опыту. В честь этого события на проспекте Ленина в городе-спутнике была установлена мемориальная доска.
Марк Калиниченко также участвовал в закладке первого куба бетона для здания ГЭС 5 сентября 1954 года, и его портрет украшал строящуюся в то время водосливную плотину. В 1972 году, занимая должность заместителя главного инженера Волгоградгидростроя, он руководил реставрационными работами скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Марк Петрович был одним из первых активистов Клуба первостроителей, а за свой вклад в строительство Волжской ГЭС удостоен Ордена «Знак Почета».
В знак признания его заслуг имя М. П. Калиниченко занесено в городскую Книгу Почета, и он был удостоен звания Почетного гражданина Волжского.