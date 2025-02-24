Где и какие мероприятия пройдут в Крыму на Масленицу?

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. На полуострове к Масленице запланировано множество мероприятий.
По информации туристического портала республики Крым, мероприятия состоятся в разных частях полуострова. Гостей ждут ремесленные мастер-классы по созданию обереговых кукол, чеканке монет и кузнечному делу, объекты в стиле архитектуры Средневековья, фотозоны и просмотры фильмов и мультфильмов на тему масленичных традиций.
Также зрители увидят конные ристалища и воинские забавы, поучаствуют в мастер-классах по стрельбе из лука, метанию топора и копья, других силовых состязаниях, различных играх и танцевальном флешмобе, а еще им предложат покататься на лошадях.
Кроме того, можно будет принять участие в различных квестах, конкурсах, посиделках у костра и хороводах. Всех будут угощать блинами и горячим чаем. Завершится празднование сожжением чучела Зимы.
Подробную афишу мероприятий с адресами их проведения можно посмотреть здесь.