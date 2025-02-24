В Омске будет проведен первый аукцион на заключение договора о развитии застроенной территории

«Федеральная программа достаточно молодая, ей два с половиной года, и каждый регион идет своим путем. У каждого своя история и по застройке, и по взаимоотношению с застройщиками, и по количеству инвестиций. На сегодняшний день существует несколько вариантов КТР, касающихся: незастроенной территории, нежилого строительства, комплексного развития по инициативе правообладателя и застроенной территории. Заходя на такие участки, застройщик берет на себя обязательства построить не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру, принимая и соответствующие финансовые затраты», — рассказал Воробьев.