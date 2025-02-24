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В Омске будет проведен первый аукцион на заключение договора о развитии застроенной территории

Красный пахарь — 7-я Северная — Герцена.
Источник: Комсомольская правда

В Омске набирает обороты реализация проектов комплексного развития территорий. Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Роман Воробьев, комплексное развитие территорий (КРТ) — механизм относительно новый.

От ранее существовавшего понятия «комплексная застройка» он отличается, главным образом, тем, что позволяет застройщикам осваивать не только городские пустыри, но и вдохнуть новую жизнь в уже застроенную территорию. Так город избавится от ветхого и аварийного жилого фонда, а люди получат лучшие условия для жизни.

«Федеральная программа достаточно молодая, ей два с половиной года, и каждый регион идет своим путем. У каждого своя история и по застройке, и по взаимоотношению с застройщиками, и по количеству инвестиций. На сегодняшний день существует несколько вариантов КТР, касающихся: незастроенной территории, нежилого строительства, комплексного развития по инициативе правообладателя и застроенной территории. Заходя на такие участки, застройщик берет на себя обязательства построить не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру, принимая и соответствующие финансовые затраты», — рассказал Воробьев.

Фото: Сергей Сапоцкий.

Примеры первых трех вариантов КТР в Омске уже есть. Свободный от построек участок на 21-й Амурской осваивает сейчас «Завод строительных конструкций № 1». Бывшую территорию «Сибзавода» по инициативе правообладателя застраивает компания «Траст-Инвест». А сейчас администрация города впервые приступает к реализации проекта КТР, на которой уже стоят дома: порядка 800 ИЖС и три аварийных многоэтажки.

«Это около 29 га в границах улиц 16-я Северная — Красный пахарь — 7-я Северная — Герцена в Центральном округе. Соответствующее постановление городской администрации было принято в октябре прошлого года. Именно этот участок был выбран неслучайно. Во-первых, здесь расположено три многоквартирных аварийных дома, а их наличие на тот момент по закону являлось обязательным условием для участия в программе КТР, во-вторых, это позволит расселить частный сектор, улучшив жилищные условия людей. На месте достаточно депрессивной территории в центре города появится современный квартал с высотными домами и социальными объектами», — пояснил Роман Воробьев.

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии этой территории мэрия проведет уже в ближайшее время. Роман Воробьев подчеркнул: расселение индивидуальных жилых домов застройщик, выигравший аукцион, будет проводить в соответствии с действующими нормами гражданского законодательства РФ — путем выкупа недвижимости и земельных участков по рыночной цене.

Кроме того, в конце декабря 2024 года администрацией города Омска было подписано еще одно постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев. Благодаря проекту планируется снести ветхие и аварийные дома, а на их месте построить жилые дома высокой этажности, детский сад и школу, создать объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«Я надеюсь, что таких проектов будет больше. Особенность застройки города Омска в том, что у нас очень много территорий застроено ИЖС, и далеко не все дома качественные. Миллионный город задыхается от них, территории очень тяжело содержать. Да и сам образ жизни в этих кварталах не соответствует уровню жителя города-миллионника», — отметил главный архитектор города.