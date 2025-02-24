На «собственный часовой пояс» в ВКО перешли еще два района

С 5 января текущего года Катон-Карагайский район ВКО перешел на «собственный часовой пояс». В 40 районных учреждениях была установлена пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.
«С 24 февраля в районах Маркаколь и Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график, адаптированный к природным условиям региона. Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30», — рассказали altainews.kz в Региональной службе коммуникаций ВКО в понедельник.
По словам представителей акимата, изменения связаны с ранним рассветом и закатом, что позволяет жителям более эффективно использовать светлое время суток.
Решение приняли после обсуждения с населением, и местные жители его поддержали. Кроме того, инициативу на месте обсудила мобильная группа, состоящая из руководителей региональных управлений.
Как уточнили власти, изменения для школ, детских садов и медицинских организаций были минимальными, так как они и ранее начинали работу в 08:00.