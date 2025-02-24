На «собственный часовой пояс» в ВКО перешли еще два района

«С 24 февраля в районах Маркаколь и Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график, адаптированный к природным условиям региона. Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30», — рассказали altainews.kz в Региональной службе коммуникаций ВКО в понедельник.