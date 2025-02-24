Эндокринолог Островская: в день нужно употреблять две ложки растительного масла

«Все зависит от температуры дымления масла. Обычно мы готовим при не очень высоких температурах, и в настоящее время мы все чаще используем высокоолеиновые масла. Это масла с высокой температурой дымления. При жарке в них не образуются вредные вещества, и их можно нагревать до 250 градусов. Такие масла не содержат никаких вредных веществ. Если же мы используем нерафинированные свежевыжатые масла для жарки, то в них могут образовываться продукты горения, поскольку они содержат много дополнительных примесей. Однако очищенные и рафинированные масла с высокой температурой дымления не содержат вредных веществ. Поэтому для заправки салатов рекомендуется использовать смесь нерафинированных масел, а для жарки и приготовления пищи, особенно при высоких температурах, лучше отдать предпочтение рафинированному маслу, предназначенному для жарки», — рассказала диетолог.