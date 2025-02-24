15 автобусов большого класса начнут работать на маршруте А‑31 в Нижнем Новгороде

15 автобусов большого класса направят на маршрут А-31 в Нижнем Новгороде. Они начнут работать на маршруте с 1 марта. Благодаря такой мере вырастет провозная способность автобуса до 52% в часы пик, сообщили в ЦРТС.
Вместе с тем, новые автобусы не смогут проехать некоторые участки маршрута автобуса А-31, из-за чего он изменится. Так, конечная его остановка переносится с «Жилого комплекса “Победа” на “Автовокзал “Щербинки”, а вместо Горной улицы автобус будет курсировать по улицам 40 лет Октября и Шатковская.
На эти улицы направят автобус А-82. Его конечную остановку перенесут с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы, а также он начнет ходить по Горной улице вместо тех, на которые направят А-31. Работать на маршруте будут 10 автобусов среднего класса с интервалами движения в 14−16 минут в часы пик. Изменения также начнут действовать с 1 марта.
Обслуживать оба маршрута, а также А-76 будет «Нижегородпассажиравтотранс».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что автобусную остановку «Пролетарская» в Нижнем Новгороде вернули на прежнее место.