15 автобусов большого класса начнут работать на маршруте А‑31 в Нижнем Новгороде

На эти улицы направят автобус А-82. Его конечную остановку перенесут с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы, а также он начнет ходить по Горной улице вместо тех, на которые направят А-31. Работать на маршруте будут 10 автобусов среднего класса с интервалами движения в 14−16 минут в часы пик. Изменения также начнут действовать с 1 марта.