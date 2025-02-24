Размер пособий по беременности вырос в Нижегородской области

С 2025 года изменились условия получения единого пособия на детей. Теперь оно не назначается, если доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период оказался ниже четырех МРОТ. В 2025 году эта сумма составляет 22 440 рублей, а значит, минимальный доход для получения пособия должен быть не менее 89 760 рублей в год.