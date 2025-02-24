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На трассе Казань — Оренбург в Татарстане начался ремонт моста через Мешу

Работы ведутся в рамках реконструкции участка автодороги с 20-го по 43-й км со строительством обхода села Сокуры, сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора.

«После строительства нового пятипролетного железобетонного моста через Мешу и перепуска движения по нему мостостроители приступили к ремонту существующего мостового сооружения», — говорится в сообщении.

Сейчас рабочие разбирают береговые опоры существующего моста. Им предстоит отремонтировать восемь опор, в том числе смонтировать железобетонные балки пролетного строения.

На пролетном строении сделают деформационные швы, нанесут гидроизоляцию, уложат защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Для безопасности дорожного движения установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют электроосвещение и нанесут дорожную разметку. Кроме того, будут установлены очистные сооружения.

Все ремонтные работы планируется завершить в ноябре.

Всего во время реконструкции участка трассы Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры будут построены два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда.

строительство