На трассе Казань — Оренбург в Татарстане начался ремонт моста через Мешу

«После строительства нового пятипролетного железобетонного моста через Мешу и перепуска движения по нему мостостроители приступили к ремонту существующего мостового сооружения», — говорится в сообщении.
Сейчас рабочие разбирают береговые опоры существующего моста. Им предстоит отремонтировать восемь опор, в том числе смонтировать железобетонные балки пролетного строения.
На пролетном строении сделают деформационные швы, нанесут гидроизоляцию, уложат защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Для безопасности дорожного движения установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют электроосвещение и нанесут дорожную разметку. Кроме того, будут установлены очистные сооружения.
Всего во время реконструкции участка трассы Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры будут построены два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда.