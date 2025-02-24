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К массовым отключениям воды просят готовиться жителей Челябинска

Под ограничения водоснабжения подпадает преимущественно микрорайон Чурилово и близлежащие территории.

Источник: Reuters

Отключат подачу воды для замены участка магистрального водовода, рассказали в администрации Челябинска. При этом котельные продолжат работать, и отопление из домов не пропадёт. Согласно последней информации, отключат воду на сутки вечером 25 февраля.

Жителей просят сделать запасы. Чтобы обеспечить жителей водой, по Чурилово будут курсировать грузовики с цистернами. Под ограничения подпадут многоэтажные и частные дома, административные и социальные объекты. Детские сады, скорее всего, будут работать в обычном режиме. Некоторые школы по решению их руководства могут перейти на дистант.

В общей сложности без воды на 24 часа останутся порядка 170 зданий, расположенных на улицах Зальцмана, Конструктора Духова, ОПМС-42, Самохина, Сергея Герасимова, Трашутина, Тяговой, Хохрякова, Эльтонской (1-ой и 2-ой) и переулке 10-ом Лобинском. С полным списком адресов, подпадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

ЖКХ