К массовым отключениям воды просят готовиться жителей Челябинска

Жителей просят сделать запасы. Чтобы обеспечить жителей водой, по Чурилово будут курсировать грузовики с цистернами. Под ограничения подпадут многоэтажные и частные дома, административные и социальные объекты. Детские сады, скорее всего, будут работать в обычном режиме. Некоторые школы по решению их руководства могут перейти на дистант.