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Масленичные гуляния пройдут на Нижегородской ярмарке с 28 февраля по 2 марта

Мероприятия пройдут перед Главным ярмарочным домом.

Источник: Нижегородская ярмарка

С 28 февраля по 2 марта на Нижегородской ярмарке отметят Масленицу. Масштабный праздник, посвященный традициям прощания с зимой, пройдет перед Главным ярмарочным домом. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка».

В программе мероприятия, которая состоится на Ярмарочной площади, предусмотрены народные забавы, хороводы и песни под аккомпанемент русской гармоники, мастер-классы по народным промыслам, а также символическая игра «Провожаем зиму» у печи.

Гости праздника смогут отведать блины, покататься на карусели и приобрести сувениры от нижегородских мастеров. Вход свободный.

Время работы:

28 февраля (пятница): с 12:00 до 20:00;

1 марта (суббота): с 10:00 до 20:00;

2 марта (воскресенье): с 10:00 до 20:00.

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