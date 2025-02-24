Масленичные гуляния пройдут на Нижегородской ярмарке с 28 февраля по 2 марта

С 28 февраля по 2 марта на Нижегородской ярмарке отметят Масленицу. Масштабный праздник, посвященный традициям прощания с зимой, пройдет перед Главным ярмарочным домом. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка».
В программе мероприятия, которая состоится на Ярмарочной площади, предусмотрены народные забавы, хороводы и песни под аккомпанемент русской гармоники, мастер-классы по народным промыслам, а также символическая игра «Провожаем зиму» у печи.
Гости праздника смогут отведать блины, покататься на карусели и приобрести сувениры от нижегородских мастеров. Вход свободный.
Время работы:
28 февраля (пятница): с 12:00 до 20:00;
1 марта (суббота): с 10:00 до 20:00;
2 марта (воскресенье): с 10:00 до 20:00.