Производственный календарь на март —2025 с официальными праздниками и выходными днями

13 марта — Василий Капельник. Согласно приметам, если идет дождь — лето будет теплым. В этот день было принято приносить в избу еловые или сосновые ветки для очищения воздуха «от зимы». Также все члены семьи пили настой из хвойных игл, чтобы на весь год запастись здоровьем. Подметать или мыть пол считалось плохой приметой — можно было вымести удачу.