Омский НПЗ помогает школьникам осваивать инженерные навыки на новом оборудовании

Станок, отличающийся высокой точностью и безопасностью, был приобретен благодаря средствам, собранным волонтерами ОНПЗ в ходе ежегодной благотворительной акции «Мастерская добра». В рамках этой акции сотрудники завода изготавливают и продают на электронном аукционе различные изделия, а вырученные средства направляются на поддержку социальных проектов. Акция «Мастерская добра» проводится с 2016 года и пользуется большой популярностью среди работников ОНПЗ.