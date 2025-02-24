Омский НПЗ помогает школьникам осваивать инженерные навыки на новом оборудовании

Омский нефтеперерабатывающий завод в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» передал Центру технического творчества «Мечта» современный деревообрабатывающий станок. Новое оборудование позволит юным техникам (от 12 лет) создавать детали для авиа- и автомоделей под руководством опытного педагога.
«Новое оборудование значительно расширяет возможности наших учеников, позволяя им создавать более сложные и точные модели. Дети, обучающиеся в центре, регулярно участвуют в соревнованиях по авиа- и автомоделизму», — отметил педагог дополнительного образования Центра технического творчества «Мечта» Максим Бобков.
Станок, отличающийся высокой точностью и безопасностью, был приобретен благодаря средствам, собранным волонтерами ОНПЗ в ходе ежегодной благотворительной акции «Мастерская добра». В рамках этой акции сотрудники завода изготавливают и продают на электронном аукционе различные изделия, а вырученные средства направляются на поддержку социальных проектов. Акция «Мастерская добра» проводится с 2016 года и пользуется большой популярностью среди работников ОНПЗ.
«Волонтеры Омского НПЗ принимают самое активное участие в благотворительных акциях. Помимо сотрудничества с детским центром “Мечта”, работники поздравляют с новым годом воспитанников подопечных социальных учреждений, организуют сбор школьных принадлежностей ко Дню знаний, помогая малообеспеченным и многодетным семьям», — рассказал о важности проектов волонтеров генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» компании «Газпром нефть» направлена на развитие культурных, спортивных, образовательных и экологических проектов, важных для общества. «Газпром нефть» является партнером «Национальных проектов России» и активно содействует достижению целей национального развития.