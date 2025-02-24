Зерно перевозили на «скорой» в Уральске

В администрации медучреждения заявили, что директор больницы назначил служебную проверку. Инцидент рассмотрели на дисциплинарном совете. В результате водителю скорой помощи вынесли строгий выговор. Кроме того, в ходе дисциплинарного совета всем водителям скорой помощи провели разъяснительную работу о недопустимости использования служебных автомобилей в личных целях.