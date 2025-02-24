«Обнаружен под рухнувшими конструкциями». Пенсионер погиб, а его сосед едва спасся в горевшем двухквартирном доме в Круглом

В Круглом при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло 24 февраля в двухквартирном жилом доме по улице Крупской. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, соседи сообщили, что в квартирах могут быть люди.
Жильца первой квартиры пожарные нашли в коридоре, его спасли и вывели на улицу. Медики госпитализировали пострадавшего мужчину.
А вот его сосед погиб на пожаре, его тело обнаружили во второй квартире под обрушившимися конструкциями одной из комнат.
Огонь уничтожил кровлю дома, перекрытия и имущество. Причина пожара устанавливается.
Еще крупный белорусский город остался без света из-за сбоя на подстанции.