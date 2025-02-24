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Расписание поездов на МЦД-1 изменится в марте

В связи со строительством московского городского вокзала «Петровско-Разумовская» в марте будет скорректировано расписание поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Изменения в движении поездов на МЦД-1 в марте. С коллегами из ОАО “РЖД” продолжаем строительство московского городского вокзала “Петровско-Разумовская”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Дептрансе, изменения будут вводиться в ночное время — с 20:00 до 7:00.

Так, на Савеловском направлении интервалы движения будут частично увеличены: после 20:00 — до 15 минут, после 23:00 — до одного часа, с начала движения до 7:00 — до 40 минут. На участке от станции «Савеловская» до станции «Бескудниково» с 23:00 до 6:00 (до 7:00 по выходным) поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Часть поездов проследует станцию «Дегунино» без остановки, некоторые поезда со стороны области проследует от/до станций «Лобня» и «Бескудниково».

На Белорусском направлении интервалы движения будут частично увеличены: после 21:00 — до 15 минут, с 22:00 до 7:00 — до 40 минут. Часть поездов проследует от/до Белорусского вокзала, часть — без остановок на станциях «Беговая», «Тестовская», «Сетунь», «Немчиновка» и «Баковка».

Кроме того, будет скорректирован график движения поездов «Аэроэкспресс» ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).