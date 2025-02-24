Расписание поездов на МЦД-1 изменится в марте

Так, на Савеловском направлении интервалы движения будут частично увеличены: после 20:00 — до 15 минут, после 23:00 — до одного часа, с начала движения до 7:00 — до 40 минут. На участке от станции «Савеловская» до станции «Бескудниково» с 23:00 до 6:00 (до 7:00 по выходным) поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Часть поездов проследует станцию «Дегунино» без остановки, некоторые поезда со стороны области проследует от/до станций «Лобня» и «Бескудниково».