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«Ожидается новая пандемия?»: в Иркутске выявлены заболевания метапневмовирусом

В Иркутске выявлены заболевания метапневмовирусом.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Смертельное заболевание хуже, чем коронавирус. Ожидается новая пандемия?», — в конце февраля пользователи интернета задались подобным вопросом под постами якобы о новом вирусе. Инфекция под названием метапневмовирус могла прийти в Россию из Китая в начале 2025 года. Ведь в поднебесной в период с 23 по 29 декабря инфекция активно распространялась внутри страны. В феврале Роспотребнадзор Бурятии сообщил о единичных случаях заболевания. А уже 24 числа стало известно, что недуг дошел и до Приангарья. Эту информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердила Инесса Борищук, заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской областной инфекционной клинической больнице.

— Пациенты, заболевшие метапневмовирусом, регистрируются в Иркутске, — рассказывает Инесса Борищук. — К счастью, без летальных исходов. Кстати, инфекция не новая, она была идентифицирована около 20 лет назад. Передается воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности.

Симптомы метапневмовируса схожи с обычной острой респираторной вирусной инфекцией. У пациента появляются кашель, насморк и повышается температура. В редких случаях может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации. Сейчас ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Пандемии не ожидается.