«Ожидается новая пандемия?»: в Иркутске выявлены заболевания метапневмовирусом

«Смертельное заболевание хуже, чем коронавирус. Ожидается новая пандемия?», — в конце февраля пользователи интернета задались подобным вопросом под постами якобы о новом вирусе. Инфекция под названием метапневмовирус могла прийти в Россию из Китая в начале 2025 года. Ведь в поднебесной в период с 23 по 29 декабря инфекция активно распространялась внутри страны. В феврале Роспотребнадзор Бурятии сообщил о единичных случаях заболевания. А уже 24 числа стало известно, что недуг дошел и до Приангарья. Эту информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердила Инесса Борищук, заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской областной инфекционной клинической больнице.