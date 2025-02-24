Омские школьники определились, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ в 2025 году

Омские школьники выбрали предметы, которые они будут сдавать на ЕГЭ в 2025 году. Среди предметов по выбору лидируют обществознание и физика. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.
По-прежнему самым массовым экзаменом остается русский язык — обязательный для сдачи. На втором месте расположилась математика — второй обязательный предмет. Сдавать базовую математику в этом году намерены 3748 выпускников, профильную — 4145 человек.
«Самым популярным предметом по выбору в 2025 году, как и в прошлые годы, осталось обществознание, на сдачу этого предмета зарегистрировались 3 645 участников (46,2% от всего количества выпускников текущего года). В этом году физика стала вторым по популярности предметом по выбору на ЕГЭ-2025, этот предмет намерен сдавать 1 981 человек (25,1%). Немного от физики отстаёт информатика, которая в прошлом году занимала второе место в списке предпочтений омских выпускников. Этот предмет выбрали для сдачи 1 864 человека (23,6%). По сравнению с прошлым годом выросло количество тех, кто выбрал физику и информатику для сдачи», — рассказали в ведомстве.
Далее расположилась биология — 1447 выпускников (18,3%). В пятерке лидеров также находится история — 1126 сдающих (14,2%).
Досрочно написать ЕГЭ в 2025 году можно будет с 21 марта по 21 апреля. В таком формате будут участвовать 27 человек, среди которых 6 — это выпускники этого года, которые не смогут сдать экзамен в основной период по уважительным причинам.
Основной период экзамена пройдет с 23 мая по 4 июля. В первую очередь выпускники будут писать экзамены по истории, литературе и химии.
Стоит отметить, что в 2025 году выпускники могут передать один из экзаменов по выбору до начала приема на обучение в вузы.
Ранее «КП Омск» сообщала, что 52 выпускника из Омской области написали ЕГЭ на сто баллов.