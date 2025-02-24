Омские школьники определились, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ в 2025 году

«Самым популярным предметом по выбору в 2025 году, как и в прошлые годы, осталось обществознание, на сдачу этого предмета зарегистрировались 3 645 участников (46,2% от всего количества выпускников текущего года). В этом году физика стала вторым по популярности предметом по выбору на ЕГЭ-2025, этот предмет намерен сдавать 1 981 человек (25,1%). Немного от физики отстаёт информатика, которая в прошлом году занимала второе место в списке предпочтений омских выпускников. Этот предмет выбрали для сдачи 1 864 человека (23,6%). По сравнению с прошлым годом выросло количество тех, кто выбрал физику и информатику для сдачи», — рассказали в ведомстве.