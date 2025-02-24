На Новодевичьем кладбище открыли памятник Вячеславу Лебедеву

«Немногие понимают, что именно благодаря Вячеславу Михайловичу произошла настоящая реорганизация нашего правосудия, когда тюремное население страны сократилось вдвое и достигло своего исторического минимума. И это было сделано тихо, без фанфар, за счет колоссальной юридической работы», — сказал на церемонии журналист Владимир Соловьев. Он отметил глубокую порядочность Лебедева и его феноменальную образованность. Он вспомнил, как говорил Лебедеву о решении одного из судей, вызвавшем резонанс. «Если я сниму трубку и позвоню ему, то судебной системы не будет», — ответил тогда председатель Верховного суда.