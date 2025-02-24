На Новодевичьем кладбище открыли памятник Вячеславу Лебедеву

«Вячеслав Михайлович является легендой не только нашей страны, но и судебной системы, — сказал на церемонии председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин. — В период перемен возглавлять судебную систему намного сложнее. В 1990 годы многие покинули Верховный суд, и если бы не Вячеслав Михайлович я с трудом представляю, что бы могло остаться на развалинах судебной системы».
«Он не просто руководил Верховным судом, он, по сути, создал новую судебную систему. Сумел отстоять главный принцип суда — его независимость», — сказал Степашин, добавив, что Лебедев был «первым, кто выступил за реабилитацию царской семьи».
«Немногие понимают, что именно благодаря Вячеславу Михайловичу произошла настоящая реорганизация нашего правосудия, когда тюремное население страны сократилось вдвое и достигло своего исторического минимума. И это было сделано тихо, без фанфар, за счет колоссальной юридической работы», — сказал на церемонии журналист Владимир Соловьев. Он отметил глубокую порядочность Лебедева и его феноменальную образованность. Он вспомнил, как говорил Лебедеву о решении одного из судей, вызвавшем резонанс. «Если я сниму трубку и позвоню ему, то судебной системы не будет», — ответил тогда председатель Верховного суда.
Композитор Игорь Крутой сказал, что знал Лебедева «как человека, который любит музыку, любит актеров». «Однажды он попросил: “А можешь сделать, чтобы на Новый год пришел Михаил Михайлович Жванецкий?” — рассказал композитор. А после того, как Жванецкий пришел, Лебедев пообещал: “Михал Михайлович, этот стул, на котором вы сидите, будет в музее Верховного суда”.
«Так получилось, что из окна моей квартиры виден кабинет Вячеслав Михайловича, — сказал на церемонии художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов. — При всей своей бешеной занятости никогда не отказал в короткой встрече. Это прекрасный памятник, но самым большим памятником Вячеславу Михайловичу будет укрепление и развитие судебной системы». В церемонии открытия памятника приняли участие родные и близкие Лебедева, руководители и судьи Верховного суда. Автором памятника стал Леонид Мурзич.