Белоруска Соболенко проигрывает, но возглавляет рейтинг, а Андреева уже в топ-10

Но очки в рейтинг считают в зависимости от того, как игроки выступили на этих турнирах в прошлом году. Свентек в 2024 году выиграла в Дохе (1000 очков) и дошла до полуфинала в Дубае (390). А значит, она не смогла защитить солидные прошлогодние завоевания, потеряв в общем 785 очков.