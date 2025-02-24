Белоруска Соболенко проигрывает, но возглавляет рейтинг, а Андреева уже в топ-10

В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила за собой первой место, несмотря на то, что в последнее время чаще проигрывает, чем побеждает.
Соболенко на 24 февраля 2025 года имеет 9076 очков, а ее ближайшая преследовательница — полька Ига Свентек — 7985 очков.
Соболенко после неудачных турниров в Дохе и Дубае еще больше увеличила отрыв от Свентек. Как это возможно?
После январского Australian Open Арина опережала Игу лишь на 186 очков. Соболенко набрала 10 очков в Дохе и 120 в Дубае. Свентек выступила лучше — соответственно 390 и 215 очков.
Но очки в рейтинг считают в зависимости от того, как игроки выступили на этих турнирах в прошлом году. Свентек в 2024 году выиграла в Дохе (1000 очков) и дошла до полуфинала в Дубае (390). А значит, она не смогла защитить солидные прошлогодние завоевания, потеряв в общем 785 очков.
Соболенко и в 2024 году на Ближнем Востоке не блистала, и в этом. И терять ей было нечего. В 2024 году в Дохе она не играла, а в Дубае набрала 10 очков. В итоге Арина прибавила 120 очков.
Так и получилось, что Соболенко после ближневосточной серии 2025 года добавила себе очки в рейтинг, а Свентек потеряла.
Другое дело, что если бы Соболенко в нынешнем феврале выступила на уровне своих возможностей, то ее отрыв от Свентек сейчас был бы куда большим, чем 1091 очко.
Отметим, что после победы на турнире в Дубае в топ-10 вошла 17-летняя россиянка Мира Андреева. Она поднялась на пять ступенек и занимает 9-е место.
Что касается белоруски Виктории Азаренко, то она потеряла два места и сейчас 36-я. Еще одна белоруска Александра Саснович занимает 113-ю строчку.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко откровенно призналась, как она проводит свободное время: «Мне так неловко об этом говорить».
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