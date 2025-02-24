Школьники катались на лыжах и заблудились в Красноярском крае

Несколько учащихся школы в Красноярском крае потерялись во время лыжной секции. Об этом сообщает издание «Подъем».
Инцидент произошел в селе Троицк Тасеевского района. Потерявшиеся ученики позвонили родителям и сказали, что заблудились, а тренера рядом с ними нет. Группу обнаружил дядя заблудившейся ученицы. По его словам, школьники замерзли. А физрук, прибывший позднее, отругал их.
В школе сказали, что несколько учеников решили покататься в лесу рядом со школой и свернули не туда. Тренер находился в это время на стадионе с младшей группой. В школе добавили, что никто не пострадал, но в образовательном учреждении проводят проверку.
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