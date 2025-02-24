В Уфе скончался экс-министр труда Башкирии Мухтар Фаткуллин.

23 февраля в Уфе не стало бывшего председателя Государственного комитета БАССР по труду и социальным вопросам Мухтара Фаткуллина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Мухтар Хурматович возглавлял отрасль на протяжении 20 лет (с 1968 по 1988 год). С его именем были связаны новые вехи в сфере труда и соцзащиты населения. Он был инициатором появления в январе 1971 года в Уфе первого в стране Бюро по трудоустройству населения, то есть стоял у истоков создания современных центров занятости населения. В 1974 году под руководством Фаткуллина Башкортостан первым в стране разработал комплексную программу по улучшению демографической обстановки. Все эти нововведения позволили Госкомтруду БАССР стать одним из лучших в стране.
Уже после выхода на пенсию Мухтар Хурматович весь свой пыл и энтузиазм отдавал работе в Торгово-промышленной палате республики, больше двух десятков лет возглавлял Совет ветеранов правительства Башкортостана. Указом президента РФ Фаткуллин Мухтар Хурматович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе многочисленных наград и почетных званий уважаемого аксакала: орден «Знак Почета», общественная награда «Добродетель — Благородство — Мудрость», медаль «За трудовую доблесть», заслуженный экономист Республики Башкортостан.
Мухтар Хурматович через всю жизнь пронес тот огонек, с которым двадцатилетним пареньком пришел на нефтеперегонный завод в Ишимбае. Где бы ни трудился — радел за новизну и рационализаторство, заботился о товарищах, умел дружить, ценить.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.