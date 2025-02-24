В Уфе скончался экс-министр труда Башкирии Мухтар Фаткуллин.

Мухтар Хурматович возглавлял отрасль на протяжении 20 лет (с 1968 по 1988 год). С его именем были связаны новые вехи в сфере труда и соцзащиты населения. Он был инициатором появления в январе 1971 года в Уфе первого в стране Бюро по трудоустройству населения, то есть стоял у истоков создания современных центров занятости населения. В 1974 году под руководством Фаткуллина Башкортостан первым в стране разработал комплексную программу по улучшению демографической обстановки. Все эти нововведения позволили Госкомтруду БАССР стать одним из лучших в стране.