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Тысячи жителей Башкирии заразились свиным гриппом

В Башкирии за неделю с инфекциями слегли более 28 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет заражаемость ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора республики, заболеваемость выросла за неделю на семь процентов.

За минувшие семь дней к врачам обратились более 28 тысяч человек, половина из которых — это дети до 14 лет. У большинства (65,4%) медики диагностируют грипп (H1N1).

Напомним, что из-за высокой заболеваемости среди школьников и воспитанников детсадов полностью на карантин ушли четыре образовательных учреждения, еще десятки частично приостановили учебный процесс.

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