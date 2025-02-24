В Ново-Савиновском районе отремонтируют детский сад № 302 и обустроят спортплощадку в гимназии № 14 Авиастроительного района

В этом году капитальный ремонт пройдет в билингвальном детском саду № 302 в Ново-Савиновском районе. Также по республиканской программе капитального ремонта пищеблоков запланирован ремонт столовых в гимназии № 155, лицее-интернате № 7 и лицее № 146 «Ресурс». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов.
«Создание комфортных условий обучения — одно из приоритетных направлений работы администрации», — отметил Шамсутдинов.
В 2024 году капремонт провели в школе № 49 — на работы выделили более 138 млн рублей. В образовательной организации также установили мебель и оборудование. Помимо этого, обновлено ограждение в школе № 91 и детском саду № 404.
Также за этот период в учебных учреждениях Казани обновили школьные столовые на общую сумму более 52 млн рублей. Изменения коснулись гимназий № 7, № 33 и № 36. А в рамках антитеррористических мероприятий в трех общеобразовательных учреждениях установили контрольно-пропускной пункт. Сумма работ составила более 17,5 млн рублей. В этом году установка КПП планируется в лицее № 23.
Внимание уделили и развитию в учебных учреждениях спортивной инфраструктуры. Так, в прошлом году в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок оборудована баскетбольно-волейбольная площадка в школе № 115 на сумму более 4 млн рублей. В 2025-м планируется обустроить такую площадку в гимназии № 14.
Напомним, в 138 образовательных организациях районов воспитываются и обучаются более 62 тыс. детей. В учебных учреждениях работают более 7,5 тысяч человек, из них 4121 — педагоги.
Басира Агазаде.