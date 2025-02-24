В Ново-Савиновском районе отремонтируют детский сад № 302 и обустроят спортплощадку в гимназии № 14 Авиастроительного района

Также за этот период в учебных учреждениях Казани обновили школьные столовые на общую сумму более 52 млн рублей. Изменения коснулись гимназий № 7, № 33 и № 36. А в рамках антитеррористических мероприятий в трех общеобразовательных учреждениях установили контрольно-пропускной пункт. Сумма работ составила более 17,5 млн рублей. В этом году установка КПП планируется в лицее № 23.