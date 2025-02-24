В Омской области нашли новый очаг смертельно опасной инфекции

Отметим, в 2025 году бешенство уже выявляли в Горьковском и Тевризском районах, а также в Калачинске. Из чего можно сделать вывод, что инфекция все еще распространяется по региону. В 2024 году в Омской области зарегистрировано порядка 30 очагов инфекции.