В Омской области нашли новый очаг смертельно опасной инфекции

Как следует из документа, ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге будут действовать два месяца — до 21 апреля 2025 года. До указанной даты здесь будет действовать ряд ограничений, среди которых запрет на лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами; ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка; проведение ярмарок с участием животных.
Отметим, в 2025 году бешенство уже выявляли в Горьковском и Тевризском районах, а также в Калачинске. Из чего можно сделать вывод, что инфекция все еще распространяется по региону. В 2024 году в Омской области зарегистрировано порядка 30 очагов инфекции.
Добавим, по данным регионального Управления Россельхознадзора, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных и человека. Инфекция проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и смертью. Напомним, в 2023 году в Колосовском районе Омской области от бешенства умер мужчина, укушенный больной собакой.