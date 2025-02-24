Бастрыкин потребовал доклад по пожару в омской Ильичевке, в котором погибли дети

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в селе Ильичевка Омской области. Инцидент произошел утром 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
По предварительной версии, утром 22 февраля 2025 года в селе Ильичевка загорелся частный дом. После тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех погибших: двух сестер 2 и 4 лет, их 17-летней тети и 19-летнего друга семьи. Матери детей на момент возгорания дома не было.
Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Омске.