Бастрыкин потребовал доклад по пожару в омской Ильичевке, в котором погибли дети

По предварительной версии, утром 22 февраля 2025 года в селе Ильичевка загорелся частный дом. После тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех погибших: двух сестер 2 и 4 лет, их 17-летней тети и 19-летнего друга семьи. Матери детей на момент возгорания дома не было.