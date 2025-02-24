Выявлен ген, управляющий процессом регенерации периферийных нервов

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за изменением активности различных участков ДНК в культурах данных вспомогательных клеток нервной ткани при недостатке кислорода, а также провели аналогичные наблюдения за работой Шванновских клеток в организме мышей, у которых был пережат седалищный нерв. Эти опыты указали на то, что и в том, и в другом случае недостаток кислорода приводил к снижению активности гена HDCA8 в клетках, наиболее близких к поврежденному участку.