Выявлена особенность миокардита, связанного с коронавирусом и вакцинами

Эти замеры раскрыли очень существенные различия как в уровне активности генов, так и в наборах иммунных клеток, которые были связаны с развитием воспалительных процессов в тканях сердца пациентов. Так, биологи обнаружили, что в сердечной мышце больных с перенесенной коронавирусной инфекцией присутствовало необычно много CD8-Т-клеток, тогда как развитие миокардита после вакцинации сопровождалось появлением большого числа CD4-Т-клеток.