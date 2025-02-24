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Главу ВЦИОМ назначили деканом факультета Финансового университета

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров назначен на должность декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.

Источник: Алена Бжахова/ТАСС

«Приказом ректора на должность декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций с 24 февраля 2025 года по совместительству назначен кандидат политических наук Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ», — говорится в сообщении на сайте университета.

Федоров имеет научно-педагогический стаж более 15 лет. С 2012 года он является председателем государственной аттестационной комиссии отделения рекламы Философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2012—2020 гг. был научным руководителем Факультета социологии и политологии Финансового университета, с 2020 года — научным руководителем Департамента политологии университета. Является кандидатом политических наук и автором нескольких книг и десятков статей в области политологии, социологии, общественного мнения.

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