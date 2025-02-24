Главу ВЦИОМ назначили деканом факультета Финансового университета

Федоров имеет научно-педагогический стаж более 15 лет. С 2012 года он является председателем государственной аттестационной комиссии отделения рекламы Философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2012—2020 гг. был научным руководителем Факультета социологии и политологии Финансового университета, с 2020 года — научным руководителем Департамента политологии университета. Является кандидатом политических наук и автором нескольких книг и десятков статей в области политологии, социологии, общественного мнения.