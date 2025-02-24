В трёх районах Новосибирска запретят парковаться грузовикам

С 3 марта на нескольких дорожных участках в Первомайском, Октябрьском районах и Заельцовском районах Новосибирска запретят парковку грузовиков. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках улиц:
- ул. Зыряновская от ул. Восход до ул. Добролюбова;
- ул. Дмитрия Донского от ул. Весенней до Красного проспекта в обоих направлениях;
- ул. Охотская вблизи дома № 84/2;
- ул. Заречная вблизи дома № 4, ул. Заречная от дома № 236/2 на ул. Первомайской до дома № 6 на ул. Заречной;
- на конечном остановочном пункте «Ключ-Камышенское плато».
Как сообщается, такое решение принято для организации эффективной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.