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В трёх районах Новосибирска запретят парковаться грузовикам

Соответствующие знаки будут установлены после 3 марта.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

С 3 марта на нескольких дорожных участках в Первомайском, Октябрьском районах и Заельцовском районах Новосибирска запретят парковку грузовиков. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках улиц:

  • ул. Зыряновская от ул. Восход до ул. Добролюбова;
  • ул. Дмитрия Донского от ул. Весенней до Красного проспекта в обоих направлениях;
  • ул. Охотская вблизи дома № 84/2;
  • ул. Заречная вблизи дома № 4, ул. Заречная от дома № 236/2 на ул. Первомайской до дома № 6 на ул. Заречной;
  • на конечном остановочном пункте «Ключ-Камышенское плато».

Как сообщается, такое решение принято для организации эффективной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.