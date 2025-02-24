Руководитель Минторга Башкирии ушел с должности

Алексей Гусев родом из Московской области. Получил высшее образование в Коломенском государственном педагогическом университете. Карьеру начал как тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы в Коломне. В 2005 году занял пост руководителя группы отдела продаж в московской компании «Телеком ТЗ». В дальнейшем проработал на руководящих должностях в других фирмах. Перед приездом в Уфу был директором «Комбината школьного питания» в Химках.