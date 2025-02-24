Руководитель Минторга Башкирии ушел с должности

Исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев покинул пост. Об этом сообщило издание «Ъ-Уфа».
Должность занял Азат Аскаров, который представляет республику в торговом представительстве России в Узбекистане. По данным журналистов, Гусев будет работать советником главы региона Радия Хабирова.
Алексей Гусев родом из Московской области. Получил высшее образование в Коломенском государственном педагогическом университете. Карьеру начал как тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы в Коломне. В 2005 году занял пост руководителя группы отдела продаж в московской компании «Телеком ТЗ». В дальнейшем проработал на руководящих должностях в других фирмах. Перед приездом в Уфу был директором «Комбината школьного питания» в Химках.
В августе 2019-го стал председателем Государственного комитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей. В октябре 2020-го был назначен министром торговли и услуг Башкирии.
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