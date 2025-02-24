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В Казани появится новый культурный центр

Он расположится среди домов рядом с ул. Закиева и пр. Победы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани будет построен новый культурный центр. Земельный участок расположится среди домов рядом с ул. Закиева и пр. Победы. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

«Проектная документация по объекту готова и направлена для участия в федеральной программе Минстроя России», — сообщил Азат Абзалов.

Новый культурный центр создаст комфортные условия и увеличит кружковую деятельность в микрорайоне.

Напомним, всего в Казани 17 культурных центров. В 2024 году количество клубных формирований возросло на 33% и составило 816, на постоянной основе занимаются 16 тыс. человек.

Диляра Гафурова.

строительство