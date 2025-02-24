В Казани появится новый культурный центр

В Казани будет построен новый культурный центр. Земельный участок расположится среди домов рядом с ул. Закиева и пр. Победы. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.
«Проектная документация по объекту готова и направлена для участия в федеральной программе Минстроя России», — сообщил Азат Абзалов.
Новый культурный центр создаст комфортные условия и увеличит кружковую деятельность в микрорайоне.
Напомним, всего в Казани 17 культурных центров. В 2024 году количество клубных формирований возросло на 33% и составило 816, на постоянной основе занимаются 16 тыс. человек.
Диляра Гафурова.