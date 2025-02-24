«Ушла эпоха, мы все осиротели»: В Казани простились с Ильгизом Хайруллиным

Еще 2 января, в свой день рождения, Ильгиз Калимуллович, по воспоминаниям его дочери Лилии, сидел в семейном кругу и повторял: «Какой я счастливый человек. У меня два внука рядом, три правнука рядом». Ничего не предвещало беды, но 22 февраля его не стало. Зиннуров предположил, что причиной могли стать физические нагрузки, которые были ему противопоказаны из-за слабого сердца.