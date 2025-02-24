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Выставка знаков спортивной, трудовой и боевой доблести СССР открылась в Ангарске

Она приурочена ко Дню защитника Отчества.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ангарском Музее часов в канун Дня защитника Отчества открылась выставка под названием «Знаки спортивной, трудовой и боевой доблести советского периода» (6+). Об этом рассказали в администрации города нефтехимиков.

В основе экспозиции коллекция фалериста Анатолия Бабаскина. Хобби появилось еще в детстве. Через Сватово, где жил мальчик, проходил поезд «Москва-Мариуполь». Школьники собирали крышечки от спичечных коробков, обменивая их у пассажиров. От отца и брата остались первые знаки ГТО.

Сибиряк предоставил музею около тысячи знаков отличия. Большая часть из них — спортивные. В том числе именные жетоны, которые вручали жителям Иркутска в период 1920—1990-х годов. Их получали студенты иркутских вузов за участие в спортивных соревнованиях по мотокроссу, пулевой стрельбе, гиревому спорту. Такие жетоны существуют в единственном экземпляре.

Напомним, телефонные мошенники обманули пожилого сибиряка под видом оказания юридической помощи. Житель Иркутского района, доверившись незнакомцам, перевел на указанные ими счета и номера телефонов 250 тысяч рублей.