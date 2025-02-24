Выставка знаков спортивной, трудовой и боевой доблести СССР открылась в Ангарске

Сибиряк предоставил музею около тысячи знаков отличия. Большая часть из них — спортивные. В том числе именные жетоны, которые вручали жителям Иркутска в период 1920—1990-х годов. Их получали студенты иркутских вузов за участие в спортивных соревнованиях по мотокроссу, пулевой стрельбе, гиревому спорту. Такие жетоны существуют в единственном экземпляре.