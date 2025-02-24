50 транспортных компаний Ростова обратились в суд из-за грузового каркаса

Около 50 транспортных компаний, работающих в Ростове-на-Дону, решили обратиться в суд в связи с системой штрафов в рамках грузового каркаса города. Об этом со ссылкой на юриста Константина Немирова сообщает издание «Город N».
— Ограничения затронули все машины, которые работают на стройках, доставляют продукты питания, обслуживают коммунальные объекты. От штрафа можно избавиться, подав письменную жалобу через «Госуслуги» или лично в ЦАФАП, но и здесь есть нюансы, — отметил Константин Немиров.
Кроме искового заявления в суд, юрист также направил жалобы в прокуратуру Ростовской области, Генеральную прокуратуру России, управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области, а также в Главное управление МВД России по Ростовской области.
Напомним, в 2024 году на 14 улицах донской столицы запретили проезд фур и грузовиков в утренние и вечерние часы, а соблюдение этих требований начали контролировать с помощью дорожных камер.
Предполагалось, что подобные меры должны были избавить город от транзитного большегрузного транспорта, сохранить состояние дорог и улучшить экологию, но новое решение вызвало многочисленные вопросы из-за системы штрафов. Оказалось, что камеры фиксируют не только нарушителей, но и другие грузовики, которые имеют право проезда.
Ранее о планах по корректировке работы камер видеофиксации уже сообщил и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Чиновник добавил, что в ЦАФАПе проработали несколько вариантов, которые вынесут на обсуждение с общественностью и представят врио губернатора области Юрию Слюсарю.