50 транспортных компаний Ростова обратились в суд из-за грузового каркаса

Предполагалось, что подобные меры должны были избавить город от транзитного большегрузного транспорта, сохранить состояние дорог и улучшить экологию, но новое решение вызвало многочисленные вопросы из-за системы штрафов. Оказалось, что камеры фиксируют не только нарушителей, но и другие грузовики, которые имеют право проезда.