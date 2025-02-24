В школах Самары будут восстанавливать бассейны

Мэр отметил, что плавание — это здоровье детей. И поручил проверить состояние всех школьных бассейнов в Самаре, в том числе тех, которые сейчас не работают. После того, как станет понятен масштаб затрат на восстановление и ремонт бассейнов, составят программу. Так как средств понадобится много, власти планируют привлекать и городские, и региональные, и федеральные ресурсы для ремонта школьных бассейнов.