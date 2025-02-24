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В школах Самары будут восстанавливать бассейны

В Самаре проверят состояние всех школьных бассейнов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят восстановить бассейны в школах. Такое решение анонсировал глава города Иван Носков, когда посещал школы Самары. Мэр побывал, в том числе, в школе № 45, где бассейн удалось сохранить.

— Но состояние помещения удручающее, — прокомментировал Иван Носков текущее положение с бассейном в школе № 45.

Мэр отметил, что плавание — это здоровье детей. И поручил проверить состояние всех школьных бассейнов в Самаре, в том числе тех, которые сейчас не работают. После того, как станет понятен масштаб затрат на восстановление и ремонт бассейнов, составят программу. Так как средств понадобится много, власти планируют привлекать и городские, и региональные, и федеральные ресурсы для ремонта школьных бассейнов.