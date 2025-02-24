В Узбекистане потерпевшим по уголовным делам теперь будут выплачивать деньги

Выплаты предусмотрены за причинение вреда здоровью, гибель родственника или имущественный ущерб. Соответствующее постановление уже утверждено Кабинетом Министров.
Размеры единовременных пособий:
- В случае гибели потерпевшего — каждому члену его семьи будет выплачена компенсация в размере 100 БРВ (37,5 млн сумов) в равных долях.
При причинении вреда здоровью, повлёкшем инвалидность:
- I группа — 80 БРВ (30 млн сумов).
- II группа — 70 БРВ (26,2 млн сумов).
- III группа — 50 БРВ (18,7 млн сумов).
- При причинении телесных повреждений без инвалидности:
- тяжкие и средние повреждения — 35 БРВ (13,1 млн сумов).
- лёгкие повреждения с кратковременным ухудшением здоровья — 25 БРВ (9,3 млн сумов).
Отмечается, что выплаты будут производиться на основании заключения судебно-медицинской экспертизы. Пособие не облагается налогами, и из него не будут производиться удержания.
Решение о выплате компенсации должно быть исполнено в течение 10 дней после получения соответствующего документа Национальным агентством социальной защиты, которое определено ответственным за реализацию данного постановления.