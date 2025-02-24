Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане потерпевшим по уголовным делам теперь будут выплачивать деньги

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). В Узбекистане с 1 апреля 2025 года потерпевшие по уголовным делам смогут получать денежную компенсацию от государства.

Источник: Vaib.Uz

Выплаты предусмотрены за причинение вреда здоровью, гибель родственника или имущественный ущерб. Соответствующее постановление уже утверждено Кабинетом Министров.

Размеры единовременных пособий:

  • В случае гибели потерпевшего — каждому члену его семьи будет выплачена компенсация в размере 100 БРВ (37,5 млн сумов) в равных долях.

При причинении вреда здоровью, повлёкшем инвалидность:

  • I группа — 80 БРВ (30 млн сумов).
  • II группа — 70 БРВ (26,2 млн сумов).
  • III группа — 50 БРВ (18,7 млн сумов).
  • При причинении телесных повреждений без инвалидности:
  • тяжкие и средние повреждения — 35 БРВ (13,1 млн сумов).
  • лёгкие повреждения с кратковременным ухудшением здоровья — 25 БРВ (9,3 млн сумов).

Отмечается, что выплаты будут производиться на основании заключения судебно-медицинской экспертизы. Пособие не облагается налогами, и из него не будут производиться удержания.

Решение о выплате компенсации должно быть исполнено в течение 10 дней после получения соответствующего документа Национальным агентством социальной защиты, которое определено ответственным за реализацию данного постановления.

закон