ЕС ввел санкции против артиста Михаила Галустяна, сообщает ТАСС.
Евросоюз расширил список персональных антироссийских санкций. В этот список также попали телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и другие.
Напомним, актер, юморист, телеведущий Михаил Галустян — уроженец Сочи.
В 2019 году артиста внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с посещением Крыма после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году.
В апреле 2023 года Галустян сообщил, что получил гражданство Армении. При этом он заявил: является армянином, гордится этим, а Армения его историческая и этническая родина, однако уезжать из России он не планирует.