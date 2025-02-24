Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввел санкции против артиста Михаила Галустяна

Евросоюз расширил список персональных антироссийских санкций.

Источник: Сергей Виноградов/ТАСС

ЕС ввел санкции против артиста Михаила Галустяна, сообщает ТАСС.

Евросоюз расширил список персональных антироссийских санкций. В этот список также попали телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и другие.

Напомним, актер, юморист, телеведущий Михаил Галустян — уроженец Сочи.

В 2019 году артиста внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с посещением Крыма после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году.

В апреле 2023 года Галустян сообщил, что получил гражданство Армении. При этом он заявил: является армянином, гордится этим, а Армения его историческая и этническая родина, однако уезжать из России он не планирует.

санкции