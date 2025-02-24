МЧС сказало о ситуации в Кобрине, где обесточены 88 подстанций, школы, детсады, магазины и частные дома

В Кобрине районная комиссия по ЧС работает над ликвидацией аварийного отключения электросетей в Кобрине. Ситуацию в крупном райцентре во время блэкаута прокомментировали в МЧС.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что крупный белорусский город остался без света из-за сбоя на подстанции.
На место инцидента выехал начальник Брестского облуправления МЧС Валерий Рудольф. Представитель ведомства контролируют устранение аварийного отключения электрической подстанции «Кобрин — Западная» и связанные с этим последствия.
Аварийное отключение произошло ночью 24 февраля. В результате были обесточены 88 трансформаторных подстанций, без света остались четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора.
Около 12.00 часов в МЧС сообщили о подключении котельной № 1 Кобринского ЖКХ от передвижных электрогенераторов мощностью 200 киловатт и 120 киловатт. Это позволило восстановить подачу теплоэнергии потребителям.
К полудню 24 февраля электроснабжение восстановили в четырех школах, пяти детских садах, на «Кобринагромаше». Однако без электроснабжения в райцентре еще оставался к этому времени частный сектор.
— Остается без электроснабжения частный жилой сектор — более 500 абонентов, — прокомментировали в пресс-службе.
МЧС продолжает мониторить оперативную обстановку, принимаются все меры для восстановления необходимых условий жизнедеятельности граждан и функционирования объектов экономики.
Тем временем житель Барановичей пойдет под суд за самогон, найденный в багажнике ГАИ.