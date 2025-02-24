На территории Башкирии стартовала операция ГАИ «Пешеход»

— В первую очередь родителям необходимо позаботиться о своих детях, чтобы они были заметны на дороге — приобретите световозвращающие предметы. Напоминайте пожилым пешеходам, что переходить проезжую часть нужно только в специально установленных для этого местах на разрешающий сигнал светофора, обязательно убедившись в безопасности перехода, — заявил глава ГАИ Башкирии.