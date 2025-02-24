Первая ярмарка вакансий для участников СВО прошла в Петербурге

Участникам специальной военной операции предложили работу. Первая ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий и членов их семей прошла в Санкт-Петербурге. Ее посетили 50 человек. Об этом сообщил официальный Telegram-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Северной столице.
— Трудоустройство ветеранам СВО предложили 30 петербургских работодателей, — уточняется в публикации.
Кандидатов приглашают как на рабочие специальности, так и в сферу информационных технологий. Кроме этого, для соискателей провели индивидуальные и групповые консультации. Помимо ветеранов боевых действий, работу могли найти и члены их семей.
Ярмарки вакансий организованы Службой занятости населения. Они проводятся в рамках сотрудничества с петербургским филиалом фонда «Защитники Отечества». Добавим, что вопросы трудоустройства участников СВО также обсудят в рамках IX Международного форума труда. Мероприятие пройдет в Северной столице