Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая ярмарка вакансий для участников СВО прошла в Петербурге

Ее посетили более 50 человек.

Источник: Комсомольская правда

Участникам специальной военной операции предложили работу. Первая ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий и членов их семей прошла в Санкт-Петербурге. Ее посетили 50 человек. Об этом сообщил официальный Telegram-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Северной столице.

— Трудоустройство ветеранам СВО предложили 30 петербургских работодателей, — уточняется в публикации.

Кандидатов приглашают как на рабочие специальности, так и в сферу информационных технологий. Кроме этого, для соискателей провели индивидуальные и групповые консультации. Помимо ветеранов боевых действий, работу могли найти и члены их семей.

Ярмарки вакансий организованы Службой занятости населения. Они проводятся в рамках сотрудничества с петербургским филиалом фонда «Защитники Отечества». Добавим, что вопросы трудоустройства участников СВО также обсудят в рамках IX Международного форума труда. Мероприятие пройдет в Северной столице 2—4 апреля.

занятость