В Петербурге вынесли первые решения по делам о плохой уборке снега

Напомним, недавно Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проверила качество уборки 21 частного нежилого здания и территорий. И две трети из них ее не прошли. На 14 объектах из 21 инспекторы выявили грубые нарушения правил очистки снега и наледи. По этим фактам планируется назначить штрафы, которые могут достигать 1 миллиона рублей.