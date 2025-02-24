В Петербурге вынесли первые решения по делам о плохой уборке снега

Мировые судьи Фрунзенского района привлекли к административной ответственности Владислава Садыкова и Елену Нестерову за нарушения, касающиеся безопасности и содержания дорог, а также за игнорирование проблем, угрожающих безопасности движения, — часть 1 статьи 12.34.КоАП РФ.
Владислав Садыков — мастер ООО «ПМК-Спецтранс». 19 декабря прошлого года он убирал внешнее кольцо КАД (был ответственным за уборку дороги) и после очистки моста оставил в районе Софийской улицы снежный вал с правой стороны проезжей части. Вал оказался шириной более одного метра, высотой 40 сантиметров, а длиной свыше 200 метров.
Елена Нестерова тоже «допустила формирование снежного вала». Она работает начальником автоколонны «Купчинская» СПб ГБУ «ЦУРДБ». Вал мешал водителям 17 декабря 2024 года на Будапештской улице, 72. Его ширина достигала двух метров, высота 1,1 метра, а длина — 1,25 метра.
И женщина, и мужчина признали вину. Мировые судьи назначили им штрафы по 20 000 рублей.
Напомним, недавно Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проверила качество уборки 21 частного нежилого здания и территорий. И две трети из них ее не прошли. На 14 объектах из 21 инспекторы выявили грубые нарушения правил очистки снега и наледи. По этим фактам планируется назначить штрафы, которые могут достигать 1 миллиона рублей.