Ростовская область вошла в ТОП регионов по количеству мужчин-инвесторов

В 2024 году брокерский счет открыли на 60% больше мужчин, чем в 2023 году. При этом общее число сделок увеличилось на 15%, а средний объем активов в портфеле увеличился на 16%. Такие результаты показало исследование, которое СберИнвестиции провели к 23 февраля.
Отмечается, что 57% от числа всех инвесторов на платформе составляют мужчины. Среди подростков этот показатель выше и достигает 78%. Чаще всего брокерский счет мужчины открывают в 34 года, а средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет.
Как признают эксперты, результат инвестиций зависит от выбора стратегии, срока вложений и отношения к рискам. Пол инвестора при этом не играет решающей роли. Однако мужчины чаще выбирают активные инвестиции и предпочитают акции. В их портфелях акции занимают 42% всех активов, облигации — 30%, а инвестиционные фонды.
— 18%. Несмотря на большой интерес к фондам денежного рынка в прошлом году, акции оказались более популярными: их покупали в полтора раза чаще. Среди акций лидируют бумаги Сбербанка, Газпрома, Лукойла, Сургутнефтегаза, Норникеля, Татнефти, Роснефти, Северстали, Новатэка и Транснефти.
Был определен и ТОП регионов по числу мужчин-инвесторов. В него вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а также Ростовская, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. Наибольшая доля мужчин среди инвесторов зафиксирована в Чеченской Республике, Республике Крым, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской областях и Хабаровском крае.