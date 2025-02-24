Ростовская область вошла в ТОП регионов по количеству мужчин-инвесторов

В 2024 году брокерский счет открыли на 60% больше мужчин, чем в 2023 году. При этом общее число сделок увеличилось на 15%, а средний объем активов в портфеле увеличился на 16%. Такие результаты показало исследование, которое СберИнвестиции провели к 23 февраля.